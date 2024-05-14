鉑金供給缺口 恐擴大

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世界鉑金投資協會（World Platinum Investment Council ，WPIC）13日表示，今年全球鉑金市場將延續去年供不應求的情況，而且受累於南非與俄羅斯礦場產量減少，使得供給缺口比原先預期更擴大。

WPIC成員主要為西方鉑金生產商，該機構在季度報告裡提及，2024年鉑金市場的供應缺口估計為47.6萬盎司，低於2023年的短缺85.1萬盎司，主要是因為需求減少所致。WPIC原估今年供應短缺為41.8萬盎司。

根據WPIC預測，今年鉑金需求下滑5％至758.7萬盎司，供應量縮減1％至711.1萬盎司。

WPIC研究部主管史特克（Edward Sterck）指出，「我們將看見連續二年供應不足，2024年供應缺口約合需求的6％。市場焦點正放在供應面，今年第一季的供應量是歷來次低，全年供應量預估也接近2020年的歷史低點。」

WPIC執行長雷蒙（Trevor Raymond）提到，明年供給依然面臨下行風險，因鉑族金屬價格大幅下跌對獲利表現造成衝擊，促使礦商考慮重新調整生產計畫以及重整營運。

該份報告提及，第一季汽車業對鉑金的需求創2017年以來最高，這歸功於車用零件鉑金持續替代鈀金，推升需求增長。WPIC預估，第一季車用需求為83.2萬盎司，高於去年第四季的81.6萬盎司。

雷蒙表示，儘管電動車銷售預期增加、內燃機引擎車產量預料下滑的趨勢不變，但汽車業對鉑金的需求仍然成長。

鉑金主要用於內燃機汽車的觸媒轉化器，但WPIC提到，為純電動車提供動力的電池裡並未使用鉑金材料。

雷蒙稱，更嚴格的排放法規帶動內含內燃機引擎的油電混合車產量增加，加上鉑金對鈀金的替代性提高，皆是汽車業對鉑金需求上揚的原因。