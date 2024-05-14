中美AI對話登場 限武上檯面

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中國外交部13日宣布，為落實中美元首舊金山市會晤共識，雙方商定，中美將於當地時間14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智慧（AI）政府間對話首次會議，就AI科技風險、全球治理及各自關切的其它問題進行交流。紐約時報報導，限制AI武器也將列入對話議題。

以往軍事強權的限武談判標的，多為核武或洲際彈道飛彈，進入AI時代之後，AI武器成了限武談判桌上的新標的。

紐約時報日前報導，談判已籌備一年，美中將在一些問題上找到共同點，包括如何使用AI，可能在哪些情況下禁止使用。報導指出，中國政府會同意這次談判，令人驚訝，因為北京一直拒絕有關任何限制核武的談判。

對拜登政府而言，美中AI會談，磋商AI在核子武器的指揮管制限制等，象徵兩國外交首度進入全新領域。美國國務院首位「網路空間暨數位政策無任所大使」費克（Nathaniel C. Fick），預計在美中AI談判上扮演重要角色。

另據朝鮮日報報導，AI武器中開發最活躍的是戰鬥機。美中英法德日爭相研發的第六代戰機便是結合AI的戰鬥機，有望實現飛行員在AI的協助下駕駛戰鬥機或無人自動駕駛。

報導稱，被譽為「AI教父」的多倫多大學名譽教授辛頓（Geoffrey Hinton）示警，一旦AI發生相互競爭，將變的更聰明，超越人類智慧，他認為十年內將出現自主的殺人武器。

今年4月30日，100多國的代表齊聚在奧地利維也納，籌備制裁AI軍備方案，奧地利外長沙倫貝格（Alexander Schallenberg）提到原子彈之父奧本海默在原子彈誕生後便主張防止核武擴散，「我們現在正是奧本海默的時代」，在AI殺人武器出現之前，須先遏制AI軍備競賽。