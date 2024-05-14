目前注資至少五家大模型公司 跟進微軟 阿里重押AI獨角獸

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

阿里巴巴或螞蟻集團投資AI大模型公司概況

微軟投資OpenAI被業界認為是AI產業最成功的投資案例，陸媒報導，阿里巴巴正仿效微軟，成為大陸AI領域的投資先鋒，目前已投資至少五家大模型公司，有望在全球AI發展浪潮中占有一席之地。

綜合陸媒報導，今年2月，阿里領投大陸大模型企業「月之暗面」B輪價值10億美元的融資，月之暗面本輪融資後估值約25億美元。其中，約8億美元的投入是以雲端運算額度形式提供，在當時引起業界廣泛關注。

3月5日，阿里再次領投大模型公司MiniMax的新一輪融資，領投至少6億美元，MiniMax投後估值超過25億美元。除了上述兩家公司，阿里還投資多家大陸AI新創公司，包括智譜AI、百川智能和零一萬物等。

月之暗面、智譜AI、MiniMax和零一萬物這四家公司在大陸AI產業的風起雲湧中扮演了重要角色，而在過去一年，阿里CEO吳泳明親自指導對這四家AI領軍企業的投資。

報導表示，阿里巴巴正在利用其廣泛的雲端運算基礎設施，成為大陸生成式AI新創公司的主要投資者，為這些新創公司提供訓練模型所需的稀少網路資源，而不是傳統的「現金換股票」。

一位大陸人工智慧科學家表示，雲端計算實際上比金錢更有價值，「由於半導體短缺，要達到10,000個GPU非常困難。」

技術諮詢公司Forrester副總裁兼首席分析師Charlie Day表示，阿里巴巴透過提供雲平台來促進初創企業的發展，該平台具有廣泛的開源模型生態系統增強的端到端功能，同時也為公司創造新的收入。

至於阿里巴巴已有自己的通義大模型，為什麼還要投資這麼多大模型公司，分析表示，在董事局主席蔡崇信和吳泳銘主導阿里巴巴的時代，電商和雲端運算成為重心，雲端運算的成長點，可能很大程度來自於大模型，雲端和大模型未來是相輔相成的發展。雖然有通義大模型，但雞蛋最好不要放在同一個籃子裡。

值得注意的是，本輪投資正值阿里巴巴的關鍵時刻。在應對字節跳動和拼多多在電商市場激烈競爭之際，以及重組計畫混亂不堪的情況下，阿里巴巴正試圖制定一條新路線，是否能成功各界都在關注。