限購續鬆綁 陸房企股喝采

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陸近期房市鬆綁概況

大陸多個主要城市近日陸續鬆綁限購，消息激勵房市信心，也讓低迷已久的大陸地產股打了強心針，股價強勢上揚，激勵香港恒生指數13日收漲逾百點，重回19,000點大關。

從4月底至今，包括天津、深圳、杭州、西安、佛山等城市陸續公布最新鬆綁政策，其中不乏一二線城市。

以天津來說，除了放寬市內六個區的購房資格，凡是北京與河北省民眾到天津購房者也可享有購房優惠政策。深圳則是放寬核心區域限購，此外若有兩名以上未成年子女的家庭，允許在核心區可再購買一套房。

杭州與西安則是全面取消限購、加強信貸支持。最新公布的廣東佛山，則祭出購房就可申請落戶的政策，並鼓勵地方國企參與「以舊換新」，收購或租賃存量房產用於保障性住房、人才住房等。上述政策公布後，市場憧憬後續將有更多的消化存量房產措施出爐。

連串的利多消息，激勵港股的大陸房企股13日全線跳漲。世茂集團13日早盤延續上周的漲勢，狂飆逾30％，來到每股港幣1.31元。終場漲勢略有收斂，收漲9.4％報港幣1.05元，連續三個交易日大漲。消息面上，世茂日前公布今年前四個月的毛利約人民幣58.48億元，年增10.7％。

宣布將發行1.01億新股以解決債務問題的中國奧園港股，13日一度暴漲50％，終場收漲44.44％，報港幣0.26元。佳兆業、華南城、雅居樂等房企港股，13日收漲19％、5％、4.4％。房企股彈升拉抬恒指13日收漲151.38點報19,115.06點，漲幅0.8％。

新浪財經報導，西部證券指出，核心城市放寬房市政策，包括取消限購、增加限購套數、購房落戶等措施，有望支撐市場信心並釋放購買需求。中金公司指出，4月底中央政治局會議提出「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」，後續房地產政策有望繼續在供需兩端發力，通過放鬆限購、以舊換新、減少土地供應等方式提振需求、減少庫存，或將有助於市場回穩。