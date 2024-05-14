美商與陸藥企合作 擬寬限至2032年

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長期被美國府會盯上的中國大陸藥企，暫時可鬆一口氣。美國國會新版「生物安全法案」限制美國公司與無錫藥明康德、深圳華大基因等大陸生物技術公司業務往來，但將允許美企在2032年之前結束與這些公司的合作，藉此給予美國相關公司更長時間尋找新合作夥伴。

藥明康德H股13日盤中曾大漲15％至港幣44元，收報39.8元，升4.5％；A股漲2.99％收人民幣46.19元。港股上市的藥明生物曾升1成，收盤跌3.55％，收報港幣14.14元。

由美國參議院提出的「生物安全法案」，今年3月在參院國土安全委員會以11票對1票通過，法案可以國家安全為由，限制與華大基因和藥明康德等中國大陸生技公司的業務往來。

路透報導，最新修訂版的「生物安全法案」還將藥明生物列入受關注的生技公司名單中。名單上的其他公司包括華大基因、華大智造、Complete Genomics（CG）和藥明康德。修訂後的法案已於日前提交。美國眾議院監督和問責委員會發言人表示，預計眾議院委員會將在本周決定是否要推進該法案。

「生物安全法案」旨在保護美國人的個人健康和基因資訊不被外國對手竊取，並且推動美國製藥和生物技術公司減少對中國從原料藥到早期研究的依賴。

投行摩根士丹利認為，由於藥明康德擁有出色執行力，至2032年前這八年寬限期，可能會讓藥明系找到軟著陸出路，包括擴大海外產能和設立非中國子公司。

今年2月底時，美國FBI和國家情報總監辦公室的情報官員向負責「生物安全法案」的參議員匯報時表示，藥明康德在未經同意下，將美國的智慧財產權及客戶數據轉移給中國大陸。藥明康德當時回應，保護客戶資訊對公司至關重要，公司按照指示儲存資訊。公司尊重並完全遵守美國聯邦和州的要求。