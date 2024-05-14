紓解青年荒 陸打造智慧養老

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近年大陸老化程度不斷增加，但養老產業卻留不住年輕人，對此大陸學者建議，除了要設法提高人才待遇外，還需探索引入人工智慧醫療和輔助技術，打造「智慧養老」，紓解當前養老產業的「青年荒」。

環球時報13日報導，蘇州大學傳媒學院講師吳福仲引用數據指出，去年底，大陸60歲以上人口占全國人口的21.1％，長照需求持續增加，儘管大陸政府支持高校積極培養長照人才，但諸多原因讓最後選擇「學以致用」的年輕人少之又少，養老產業留不住年輕人的問題值得深思。

吳福仲表示，長照是需要高強度體力與精神的工作，養老行業尚處於初期發展階段，缺乏明確的職業成長路徑和收入預期，這與較高的工作強度並不匹配，難免讓剛入行的年輕人感到「失衡」甚至「失望」。

吳福仲表示，對年輕一代而言，工作不僅是謀生的手段，更是技能提升、資源累積和自我成長的重要路徑。若是養老企業和機構難以提供有效的物質激勵、可預期的薪酬增長、高品質的員工培訓和明晰的職業上升通道，年輕人自然會跳槽，優先選擇發展更為成熟和完善的行業。

同時，職業更是對個體在社會當中的角色和身分的定義，某種程度上的「職業污名」讓年輕人難以獲得有效的社會支持和價值認同。

與此同時，要積極探索高效的養老分工體系與協同機制，引入人工智慧醫療和輔助技術，打造「智慧養老」，將年輕從業者從日常重複性照護負擔中解放出來，使其能將工作重心轉移到附加價值更高的管理工作和創造性工作。