京東攜小米深化銷售合作

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大陸電商平臺京東與手機商小米13日達成全新戰略合作，雙方明確未來三年，小米在京東全通路的目標銷售額要達到人民幣（下同）2,000億元，同時將共同推動小米多項智慧產品銷售增長，助力小米「人車家全生態」戰略加速實現。

京東港股13日收漲2.13％，報港幣129.3元，小米港股則小幅收跌0.21％，報港幣19.36元。

第一財經報導，根據協議，京東與小米持續深化零售、物流、科技、金融領域合作，亦進一步拓展工業、健康、保險等領域合作，實現多產業深度融合與協同發展，探索更廣闊的市場空間。

IDC資料顯示，今年第一季，小米智慧手機出貨量為4,076萬部，年增33％；在全球智慧手機的市占率為13.7％。由於較低的材料成本，小米今年第一季的智慧手機毛利率保持在14.6％的強勁水準，表現依舊搶眼。

報導指出，小米今年智慧手機出貨量有望達1.61億部，該業務毛利率約為13％。得益於產品組合改善，小米第一季IoT（物聯網）銷售額或有望年增21％；毛利率為19％，年增3.3個百分點。隨著與京東的戰略合作，出貨量有望進一步提升。

據悉，京東與小米早在2105就已開始合作，如今京東已是小米全球銷售規模最大的合作夥伴。2023年9月，小米京東自營旗艦店粉絲破億，小米成為京東首個店鋪粉絲破億的品牌。2024年3月，大陸首家京東自營小米之家落地天津京東MALL；2024年4月，雙方聯合舉辦首個京東米粉節，這也是小米品牌首次與通路商共同舉辦米粉節。

另一方面，今年以來，京東已與多個行業龍頭企業簽署戰略合作協定。除了小米外，還和全球PC龍頭聯想、大陸汽車龍頭比亞迪等簽署多個戰略合作。希望在未來三年，能保持線上業務每年淨增100億元、整體淨銷售額突破2,100億元的目標。