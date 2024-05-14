計畫借道哈薩克 天然氣輸中 俄擬建新管道

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

俄羅斯總統普丁即將在5月15日至16日訪問中國大陸，哈薩克駐俄羅斯大使阿巴耶夫（Dauren Abaev）日前透露，俄羅斯計畫建設一條經哈薩克向中國輸送天然氣的管道，該管道一旦建落，俄羅斯每年可向中國輸送約350億立方公尺的天然氣，中俄兩國在能源合作上將更為緊密。

塔斯社報導，針對相關計畫的進一步細節，阿巴耶夫透露，路線圖已經簽署，但現在關於價格的談判過程正在進行。他也沒有說明俄羅斯向中國輸送天然氣何時可達每年350億立方公尺。

另據路透指出，俄羅斯這項潛在經過哈薩克通向中國的天然氣輸送量，為首次對外披露，此管道也將幫助俄羅斯增加對亞洲的天然氣銷售。

報導稱，阿巴耶夫所述的新管道輸氣量，將與目前中俄東線天然氣管道「西伯利亞力量」的輸氣量相當。公開資料顯示，自2019年起，俄羅斯開始透過「西伯利亞力量」管道向中國供應天然氣，輸氣量逐年增長，預計到2025年達到每年380億立方公尺，合約期30年。

另一方面，中國汽車在俄羅斯市場也占據越來越重要的地位。俄羅斯汽車市場分析機構Autostat表示，今年4月份，俄羅斯共進口乘用新車5.78萬輛，其中高達94％來自中國。同時，4月份俄羅斯二手車進口當中，中國汽車占比也從1月份的不足1％增至3.3％，俄羅斯二手車進口主要來自日本（占比66％）和韓國（占比13.4％）。

Autostat指出，根據4月份的調查結果，所有中國汽車品牌3月份在當地的銷量均較2月份有所成長，共有九個中國汽車品牌進入市場銷量前15名。