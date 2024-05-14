省工時 銀行投入生成式AI

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各銀行應用AI面向與成效

AI替銀行業節省人力，有銀行一年可節省1萬5,450小時的工時，刺激銀行投注更多心力發展AI，包括近年大為流行的生成式AI（GAI），永豐銀行與台灣微軟攜手開發「永豐雲Chat！」；玉山銀行則用生成式AI平台GENIE滿足全行35％生成式AI場景需求，加速作業流程和提升服務品質。

據資策會產業情報研究所調查，今年台灣已導入或有意願採用生成式AI的五大產業中，金融保險業占25％、比率最高。永豐銀估計，AI精準行銷模型一年可節省作業時間達1,500小時，同時降低打擾客戶頻率、提升精準度，因此積極發展AI多元應用面向。

永豐銀行指出，去年起透過內部工作坊探索生成式AI業務運用場景，導入台灣微軟Azure OpenAI技術，結合GPT大型語言模型及行內資料庫開發「永豐雲Chat！」內部服務，區分為一般性問答與知識庫問答，前者用在日常文件翻譯、文案生成或文字摘要等；後者透過對話方式協助員工檢索內部資料庫及文件，大幅減少資料搜尋時間，進一步提升生產力。

除運用生成式AI改善作業流程外，為落實金融友善，永豐銀行也針對受監護宣告或輔助宣告的客戶，透過生成式AI和RPA（機器人流程自動化）技術強化監管，確保客戶財產。未來將陸續推出線上課程或實體講座等，鼓勵員工吸收生成式AI新知，並透過數位幕僚計畫深化生成式AI的應用能力。

台新銀行表示，目前AI專案效益，預計一年可節省1萬5,450小時的工作時間，這相當於一個正職員工每周工時40小時、連續工作386.25周，即96.56個月，約八年的時間，效率相當驚人。

玉山銀行說明，玉山自2022年底開始布局生成式AI，從導入通用型生成式AI平台逐步發展到特定型應用，目前生成式AI平台GENIE可滿足全行35％的生成式AI場景需求，後續將透過與各業務系統的API串接，讓業務單位可以輕鬆使用生成式AI服務。

例如優化搜尋結果的知識管理系統，降低資料查找與顧客等待時間；資料摘要彙整服務；幫助員工快速融入職場環境的AI小幫手。玉山期望透過各式智能應用服務，直接、有效地提升營運效率與顧客體驗。