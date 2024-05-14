三大題材 8檔金融股逆勢漲

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8檔金融股13日逆勢上漲

台積電、航運股13日撐起台股行情，金融股則因漲多，加上資金轉往其他族群，小跌0.48％。但仍有八檔金融股逆勢上漲，包括王道銀、群益期、三商壽、台產、第一保、永豐金、遠東銀、兆豐金，投資人仍是買單三大題材，即高股息殖利率、併購題材及獲利優於預期。

公股銀指出，台股在3月21日首次站上2萬點後，金融股明顯展現「抗跌跟漲」態勢，今年2月到4月，月線已經連三紅，5月以來持續上攻，金融股指數10日更創1990年4月28日以來的34年新高，短線修正整理相當合理。

在獲利成長帶動下，上周股價表現強勢的主要是獲利排名靠前的金控股，如國泰金、中信金、華南金、富邦金等，但在反應獲利後，13日股價小幅下滑。

13日上漲3.94％的王道銀，主要是前四月合併稅後純益15.5億元，個體稅後純益12.1億元，每股稅後純益（EPS）0.44元，年成長25.7％。其中，王道銀近年來獲利連年創新高，2024年第一季累計合併稅後純益12.71億元，比去年同期成長約14.6％，4月單月獲利維持穩健，前四月累計獲利持續增長。

公股銀主管指出，近期金融股表現強勢，現在出現短線回檔修正，都屬健康整理，且短線漲多拉回，整體籌碼仍相對安定、尚未明顯凌亂，長線仍持續看好金融股。5月起陸續進入金融法說會旺季及股東常會旺季，金融股除高股息殖利率題材外，將回歸基本面及金融業高層對今年後續的景氣看法及獲利展望。

法人分析，今年匯率波動及避險成本仍是影響壽險公司獲利的不確定性因素，但仍可布局財務體質相對強勁、配息無疑慮，位階相對較低的壽險股。銀行業部分，看好核心業務獲利，建議以美元放款部位較大、資本充足且具殖利率題材的大型銀行為布局方向，惟短線評價偏高，建議拉回再布局。