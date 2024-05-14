移工匯款逾600億 五業者爭搶

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全台76萬民移工、每年匯款金額破600億元，讓愈來愈多業者爭搶此大餅，金管會13日宣布，核准第四家經營美家人力資源、可經營外籍移工國外小額匯兌業務，未來可提供印尼籍、越南籍及菲律賓籍移工將款項匯出至母國的服務，目前還有一家在申請審核中。

金管會指出，依外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法規定，要經營此項業務，資本額至少要1億元，自2021年起已陸續核准統振、東聯互動、數位至匯等三家業者。本土商美家人力資源公司已依規定檢具相關書件，申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，經洽商中央銀行意見後，審核通過申請案，未來得提供印尼籍、越南籍及菲律賓籍移工將款項匯出至母國的服務。

目前外籍移工在台多達76萬人，每年匯款商機龐大。金管會統計，去年三家在外籍移工國外小額匯兌筆數就達609萬筆、匯兌金額達新台幣630億元，客戶數達62.7萬人（未歸戶），今年首季有212萬筆、年增78％，匯兌202億元、年增80％，客戶數達68.8萬人、年增71％。

統振、東聯互動、美家人力主要經營匯出至印尼、菲律賓、越南的外籍移工國外小額匯兌業務，數位至匯則提供印尼籍及越南籍移工將款項匯出。據金管會規定，每一外籍移工匯款金額每筆不得超過等值新台幣3萬元，每月累計匯款金額不得超過等值新台幣5萬元，每年累計匯款金額不得超過等值新台幣40萬元。