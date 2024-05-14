上海銀今年放款 拚成長5～10％

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今年獲利看好。上海商銀總經理郭進一13日在法說會中指出，第一季稅後純益43.35億元，年增1.76％，每股稅後純益（EPS）0.89元，主要是財管手續費收入大舉成長，去年第一季4.6億元，今年為8億元，年增達73.9％，因此預估全年成長將不低於3成，且重點目標是放款成長5％～10％。

投資市場多頭，帶動銀行財管業績，上海商銀評估，今年基金資產以投資等級債券為主、非投資等級為輔，主要地區除美國外，歐洲股市與債券亦看好，因成熟國家有望較美國提前降息。保險仍以高保障傳承商品為主、退休規劃為輔。今年股市大漲效應帶動下，分紅保單銷售比重將會提升。財管持續成長，將有助手續費收入增加。

投資方面，上海商銀規劃，股票除布局營收穩定、可穩定配發股息等個股，參與除息外，並將搭配短線避險操作策略，把握波段修正行情增加收益，台股股息收益將不低於去年。

上海商銀第一季合併淨收益123.4億元、年成長8.3％，主要業務收益維持成長，利息淨收益較去年同期成長6％、手續費淨收益年成長24.8％，投資及兌換利益年成長5.7％。

對於台美利率展望，上海商銀副總經理呂紹宇分析，市場預計美國降息比較樂觀情境，今年只有1～2次，前提是CPI（消費者物價指數）能否快速降到聯準會重視的2％附近；台灣因房市、股市仍熱，升息或降息亦要看CPI走勢。

上海商銀1月及3月於台南市永康區及苗栗縣頭份市開設南科分行及苗栗分行，增加開拓新市場與新客戶的新通路，業務推展以「低耗資本業務」為重點，加強推展中小企業融資，同時加強推展高資產財富管理業務。

第一季並成立「AI實驗室」，加強AI運用與發展，並持續推進新核心系統建置專案，優化網路銀行與行動銀行的交易與服務功能，加速數位轉型，且去年12月首次發行可持續發展債券，將持續推動ESG永續發展，提高綠色投融資業務的成長力道與業務佔比。