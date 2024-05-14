中租：BNPL、小車貸放占比小 影響不大

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中租控股13日法說會強調，BNPL（先買後付）、小車貸放業務受監管，尤其台灣兩業務占比不高，因此影響不大，今年延滯率雖呈上揚，但三地區業務成長，目前依然維持預估目標，即台灣和大陸成長5％～10％，東協雙位數成長。

中租控股上周因外資大賣而股價大跌，為讓財務更透明，提前公布4月合併稅後純益19.73億元、年減11％，前四月累計77.88億元、年減14％，每股稅後純益（EPS）4.82元。中租控股表示，衰退主要是大陸「財政返還」尚未入帳，往年返還金額約人民幣3.3億元～3.4億元，且信用減損損失金額較去年同期高所致。

中租控股財會主管、資深副總經理陳文正指出，首季延滯率上升主要因微企及營造業，目前業務成長依然維持原先預估，BNPL及小車業務受到監管，且兩業務比重不高，預期影響不大，會等第二季具體觀察變化，如需調整再作說明。

大陸財政返還去年是3月入帳，據了解，大陸內部正在作一些查核程序，做完才會退稅，最快時間點應落在6月，但並無「沒有資金導致今年不能退」的訊息。即使今年第一季信用成本率比去年高，去年約在2.1％，今年第一季接近3％，主要是新增不良金額有增加的情況，因此提前打呆，若未來有回收，全年度信用成本率應可以低於3％。

有關台灣升息影響，陳文正認為，台灣升息幅度較小，即便再升息，對整體利息成本也不會有太大影響；另上周外資大賣，市場猜測是中租要發GDR（海外存託存憑證），他也明確指出，今年不會發GDR，至於未來是否辦現金增資或其他投資計劃，還在研議中。