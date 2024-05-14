億光 穩居LED每股獲利王

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億光過去五季EPS

億光公布第一季財報，在營收成長、匯兌收益之下，第一季稅後純益7.41億元，創下2010年第三季以來新高，年增60.74％、季增421.83％，每股稅後純益1.67元，表現優於預期，穩居LED類股每股獲利王。

億光今年擬配息3.2元，以億光目前價位68.7元換算，隱含現金殖利率仍接近5％，億光近來吸引三大法人回補持股，外資、投信、自營商均持續性買超，其中投信已經連續買超七個交易日，自營商買超手筆也不低於投信，另由於億光股利政策穩健，市值已經突破300億元整數大關，成為高股息ETF下一波換股的熱門標的。

根據億光公告的第一季財報，第一季營收達49.05億元，毛利率、營益率分別達30.36％、10.95％，雙率較上季雙升，與去年同期相較則略減，第一季稅後純益7.41億元，季增421.83％、年增60.74％，不僅繳年、季雙增獲利成績單，每股稅後純益1.67元，也優於市場預期，就稅後純益來看，創下2010年第三季以來新高，就EPS來看，則寫下2014年第四季以來新高。

億光4月營收亦突出，單月營收達19.5億元，為最近23個月新高紀錄，月增9.51％、年增41.7％，由於億光積極淘汰低毛利率產品線，切入第三代半導體封裝，毛利率仍看升。

億光歷經長時間轉型，退出低毛利率的看板、照明市場之後，轉向高毛利率產品、第三代半導體封裝，據了解，隨著疫後庫存持續消化，億光高毛利率、高單價訂單回流，訂單能見度拉長，據法人估計，億光5月營收展望仍樂觀。

億光將於6月12日召開股東常會，隨著股價補漲，億光目前市值已達304.6億元。