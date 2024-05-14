遠傳新創加速器生態圈 再擴大

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遠傳電信13日宣布，「遠傳新創加速器」第三期獲選名單出爐，四家新創團隊加上三家第二期的新創夥伴，共七家夥伴可獲遠傳提供的商業模式優化、體驗優化、技術優化、資安補強、平台整合等實戰資源。2021年底成立至今，第一、二期累計成功加速37家新創事業，遠傳表示，將以「大帶小」協助商業媒合，壯大創新應用生態圈。

今年「遠傳新創加速器」攜手的七家新創團隊包括龍骨王、維思感創、創智生技、臥龍智慧、永訊智庫、詠鋐智能、律果科技，橫跨智慧醫療、智慧零售／新經濟、智慧城市／製造／ESG淨零等三大領域。

「遠傳新創加速器」由遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民身兼「遠傳新創加速器」執行長，過去二期為教戰新創團隊所開設的新創「門診」高達65場，37家加速新創家數已創造1.7億元以上數位轉型商機，並誘發投增資金額突破4.5億元。

遠傳總經理井琪表示，新創團隊的創造力思維沒能轉換成有價值的應用，不只是可惜，更是產業、國家競爭力的損失。遠傳具備數位轉型與研發綠色資通訊應用的經驗，因此除了一般常見的輔導課程，「遠傳新創加速器」更注重市場拓展和商機鏈結，協助新創公司將優秀的創新技術轉化為具商業價值的果實，亦同步為遠傳注入創新動能。

胡德民進一步指出，在當今這個創新迅速的時代，企業面臨前所未有的挑戰，包含生成式AI運用於多元場景、淨零轉型、碳權碳稅等議題，都不容易迅速找到解決方案，而現在正是結合新創的技術能量，幫助產業數位化與實現淨零轉型的最佳時機。

「遠傳新創加速器」領域從5G、元宇宙，延伸至ESG、長照、低碳城市等全球關注議題，今年將進一步強化創新生態系功能，鏈結新創生態圈資源協助新創企業拓展海外市場。

此外，今年更將帶入「遠傳產業創新中心」的資源，包含加速器、產業合作、校園淨零轉型聯盟等，擴大共創綜效。遠傳並協助新創夥伴進行技術移轉、體質改造、商業模式驗證、市場擴展，協助在最短時間內淬鍊出具市場競爭力的創新服務。