工研院攜產學研 打造虛擬電廠生態鏈

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虛擬電廠發展趨勢與應用案例研討會登場，工研院院長劉文雄分享國內外虛擬電廠作法與未來推動建議，盼借鏡他山之石，打造虛擬電廠完整的生態鏈，幫助供電穩定並提升電網韌性。

台電啟用電力交易平台至今，民間業者參與已超過80家、參與容量近1,350MW，未來持續促進研究發展落地，協助全國電力系統穩定。

工研院、台灣電力與能源工程協會、台電公司共同舉辦「虛擬電廠發展趨勢與應用案例研討會」，邀請台日產學研專家交流與對談。

劉文雄表示，面對電力需求增長及減碳趨勢，除開發新能源外，美國等先進國家早已透過提升能源效率等方式導入電力需求面資源。

同時運用整合資源規畫（Integrated Resource Planning，IRP），找出最佳電力資源配置與優先使用次序。在電力資源使用上，虛擬電廠技術至關重要，能將再生能源、需量反應、儲能等多個分散能源整合成為可調控電力，於有電力需求時給予最佳的備援。

虛擬電廠在德國、日本都已行之有年，德國政府透過法規政策與資金挹注，推動虛擬電廠示範區，逐步建立出可行的商業模式，如德國Next Kraftwerke就整合超過1萬個分散能源，截至2022年4月為止，公司累計發電容量超過10GW，近約九座大型電廠發電量。

日本擁有相當數量的住宅儲能系統，提供發展虛擬電廠重要基底，日本於2016年至2020年推動虛擬電廠示範計畫，成功吸引德國Next Kraftwerke等國內外廠商投入，東京電力公司、關西電力公司也致力於整合更多住宅能源，並提升虛擬電廠調度精準度，創造更多電力資源。

台灣也在推行虛擬電廠，如Enel X義電智慧能源就與gogoro合作，將全台1,000多個電池交換站聚合成虛擬電廠。

工研院也開發出「聚合多元資源的虛擬電廠技術」，目前已整合連鎖商場、學校中的空調、太陽能等資源參與台電輔助服務市場。

台電表示，隨著再生能源、儲能、需量反應措施及自用發電設備等分散式電力資源持續發展，虛擬電廠已成為國際電業可整合運用的關鍵商業模式。台電自2021年啟用電力交易平台實踐虛擬電廠，上線至今年4月，民間業者參與已超過80家、參與容量近1,350MW，將持續借鏡各國經驗，促進相關研究發展落地，協助全國電力系統穩定。