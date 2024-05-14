宏碁資訊 搶進資安領域

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以雲端服務為核心業務的宏碁資訊（6811）近日挾既有企業客戶為優勢，搶進資安領域，主打企業資安綜合應對解決方案，另亦自主研發「企業MDR異質資安託管平台」提供跨資安平台的監測託管服務。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，宏碁資訊長期深耕企業客戶，深入掌握客戶IT架構和作業組織流程，當企業進行資安部署規劃時，其複雜性可能超出實際經驗的範疇。

2024年的CYBERSEC臺灣資安大會上，宏碁資訊將提出「資安左移」概念，強調企業需在早期階段採取行動，預先偵測潛在風險行為，以避免攻擊造成大規模損害。

這種提前預防的策略有助於企業在面對不斷演變的資安威脅時，保持更加堅固的安全防線。

宏碁資訊提供資安顧問諮詢、資安治理、資安產品、偵測監控維運，協助企業提出綜合應對的解決方案。另亦自主研發「企業MDR異質資安託管平台」提供跨資安平台的監測託管服務，公司團隊熟悉各種攻擊手法，可在發現可疑行為之前，迅速判別潛在的威脅，提供警訊和採取對應方法。

宏碁資訊今年在「 CYBERSEC 臺灣資安大會」，將以「AI時代，啟動資安左移新戰略」為題，提出企業應在資安威脅週期早期階段，運用積極行動來防範攻擊的概念。

有鑑於愈來愈多企業的IT環境是屬於混和雲及多雲的環境，宏碁資訊也邀請同集團內，以混合雲跟多雲佈建為主要服務的宏碁智雲資訊一起參與，共同提供「健檢＋保護＋防禦+託管服務」多管齊下的服務。

宏碁資訊日前董事會通過第一季財報。首季營收、營業利益及稅後純益均創同期新高，每股稅後純益達3.45元，創12季以來單季新高，亦為同期新高。董事會亦通過赴越南設立子公司，今年將開始布局東南亞市場。宏碁資訊日前公告1～4月營收28.87億元，年增15.63％。