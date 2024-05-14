母親節助攻 飯店餐飲業吃補

母親節「食」力堅強，包括王品、漢來美食、豆府、築間、晶華、寒舍等連鎖餐飲集團與觀光飯店，配合強力促銷操作價，人流湧進，5月12日母親節單日業績大爆發，營收較去年母親節當日大增10％至43％，其中王品集團母親節當天更刷新集團單日營收新高紀錄，達1.05億元。
農曆年後報復性消費力道減弱，民眾生活回歸常軌，加上通膨使消費趨於保守，不少飯店餐飲股今年4月營收較3月下滑，母親節檔期業績井噴，為業者第二季營收大進補。
王品集團5月11、12日業績火熱，連續2天單日營業額破億元，尤其周日母親節當天更刷新集團單日營收新高紀錄，達1.05億元、年增約10％，來客數逾16萬人次，集團門店單日餐期爆滿，迴轉率達4～6輪之多，特別是王品牛排、夏慕尼、西堤牛排、陶板屋、享鴨、青花驕等聚餐型品牌，業績表現亮眼。
豆府餐飲集團母親節當日來客數逾3萬人次，集團單日業績突破1,600萬元，較去年母親節成長超過2成。豆府分析，業績成長主因是店數增加，去年5月全台通路67家，今年已達73家，且新增門店數多為聚餐型品牌，包含涓豆腐從22家增加到24家，北村豆腐家從17家增加至19家，姜滿堂、帕泰家也分別從4家增加到5家。
漢來美食旗下49家餐廳母親節單日業績破3,000萬元、年增20％，來客數2.33萬人次、年增13％，平均客單價1,300元、年增6％。築間今年母親節當日業績3,186萬元、年增7.27％。
台北晶華酒店統計，母親節當日來客數達4,085人次、年增23％，營收約1,000萬元、年增逾4成，平均客單價2,472元、年增11％。寒舍餐旅集團旗下台北喜來登飯店母親節當日來客數2,642人次、年增21％，當日餐飲營收615萬元、年增17.1％。