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搶韓食百億商機 韓虎嘯加速展店 拚2028 IPO

  • 工商時報 姚舜
●韓虎嘯集團創辦人暨執行長張雅涵（前排左三）13日表示，集團加速展店，目標2028年IPO。圖／姚舜
●韓虎嘯集團創辦人暨執行長張雅涵（前排左三）13日表示，集團加速展店，目標2028年IPO。圖／姚舜

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餐飲業者韓虎嘯集團為擴大搶攻韓食百億商機，創辦人暨執行長張雅涵13日表示，今年聚焦優化菜色與用餐體驗，力拚單店營收成長，明年起將以每年新增5至8家店的速度拓點，目標未來3年營收年複合成長率達50％至80％，俟2028年店數達40家、年營收8億元時，將正式走入資本市場。

張雅涵說，為加速擴大市占，韓虎嘯集團將以「初虎mini」為主要品牌，並以員工內部創業為擴張策略開放加盟，員工出資10％、公司出資90％，藉此穩定鼓勵更多人才加入。

韓虎嘯前身是「泰一格年糕火鍋」，張雅涵於2017年收購100％股權並改為自創品牌「韓虎嘯」，7年來順利撐過新冠疫情衝擊，現今旗下有「韓虎嘯」韓式經典料理、「韓虎嘯Express」韓式個人湯定食、「初虎」韓式經典定食、「初虎mini」韓式街頭美食等4大韓食品牌，全台共11家連鎖直營店，其中除「初虎mini」以百貨商場美食街為主外，其餘都是百貨商場店中店。

韓虎嘯集團去年營收1.5億元，今年營運以單店成長為目標，全年營收目標1.8億元、成長20％。

張雅涵指出，台灣韓式料理每年市場規模約100億元，僅次於日式料理，高於美式與東南亞各國料理，韓國政府透過成功的韓流影視操作，順勢帶動韓式料理在全球普及化，成功扭轉過去韓式料理給人廉價的刻板印象，取而代之的是精緻化與差異化，韓虎嘯集團就是看好這項趨勢，決定強化品牌力、積極展店。

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