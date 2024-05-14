潤泰新Q1獲利 年增21.85倍

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潤泰新董事會通過第一季財報，受惠房地產本業新案持續完工交屋，再加上南山人壽的大補丸效益，推升潤泰新單季稅後純益達67.29億元，較去年同期激增21.85倍！EPS達2.46元，創近七季最高。獲利暴增等基本面題材激勵下，潤泰新13日股價大漲8.4％至43.9元，重返近半年新高點，成交爆量逾4.4萬張。

潤泰新第一季營收70億元、年增11％，稅後純益67.29億元、年增21.85倍，創近12季最高；EPS達2.46元，創下近七季最高紀錄。

潤泰新持股25％的潤成控股首季就貢獻獲利達30.15億元，潤泰新直接持股0.23％的南山人壽則貢獻0.31億元，合計來自南山人壽的獲利挹注就有30.46億元。潤泰新持股7成的潤泰創新開發，其南港玉成段辦公大樓已出售6成，因認列投資性不動產公允價值評價40餘億元，因此潤泰新依持股比也認列31.2億元；此外，潤泰新持股14.28％的潤泰全也貢獻4.06億元的投資獲利。

上述四大轉投資公司所貢獻的獲利，推升潤泰新單季稅後純益達67.29億元。

觀察今年的完工入帳來源，潤泰新協理陳柏宇表示，新北新店「潤泰央北」去年底完工，今年第一季持續入帳；接下來總銷10.5億元的「潤泰青田618」已取得使照，今年交屋挹注；總銷19億元的「潤泰左岸生活」已售8成，預計年中取得使照並交屋；總銷9億元的「潤泰信義」年中取得使照後交屋，已售近8成；總銷18億元的「潤泰大安富陽」第四季取得使照後交屋入帳，全年房地產本業可望邁向高峰。