房市旺 代銷雙雄營收衝

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受惠新青安房貸發酵，全台房地產代銷案去化順暢，520檔期即將鳴槍起跑之際，第二季房市也續旺，房產代銷雙雄海悅國際、愛山林首季及4月財報均繳出超狂成績。

海悅受惠代銷本業強勁成長及業外挹注，第一季就賺進去年全年獲利的5成，單季稅後純益達9.19億元，每股稅後純益（EPS）為7.93元，改寫單季獲利新高紀錄；愛山林第一季EPS達1.53元，創近九季次高，4月營收11.8億元創單月新高紀錄，前四月營收35.1億元，也創同期新高。

海悅第一季受惠代銷本業強勁成長及業外挹注，稅後純益達9.19億元，EPS達7.93元，刷新歷年單季及史上同期新高。海悅表示，除本業熱絡，轉投資皇普、華建營運漸入佳境，海悅認列投資皇普、華建私募普通股的投資評價利益，推升第一季整體獲利表現。

海悅4月營收5.12億元、年增40.78％，為史上單月第四高；前四月營收22.79億元、年增188.14％。13日海悅股價衝上221新高。展望後市，海悅全台總計逾千億代銷儲備案量中，百億級的大型代銷案逐漸公開，第二季業績來源無虞，另外自建案每年亦將有1至2筆完工，同步挹注代銷與營建收入。

愛山林第一季代銷案也去化快速，推升稅後純益達6億元、年增4.3倍，EPS達1.53元；4月營收11.8億元，創單月新高，累計前四月營收23.29億元也創同期高。展望後市，愛山林除代銷案滿檔之外，預計今年完工交屋的房地產開發案還有3筆，包括新北板橋「帝景3號」、「帝景5號」、屏東「花園帝景」等，總銷共58億元，今年營收獲利成長力道可期。