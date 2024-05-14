高雄全年推案總銷 業者：將大幅勝去年

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高雄全境4月申報開工的推案總銷126億元，雖然比3月的463億元驟減，仍比去年同期大增33％，累計前四月推案總銷888億元、年增46％。由於高雄房市榮景可期，業者預估今年全年推案總銷將比去年大幅成長。

高雄市不動產開發公會、大高雄不動產開發公會統計，高雄全境今年4月申報開工的推案總銷126.83億元。高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷分析，4月申報開工比3月少，應與建商建案送審，取得建照的進度有關，由於高雄房市表現仍佳，無論是大型建商、或中小型建商，都持續買進土地，今年整體的申報開工總銷可望比去年大幅成長。

他說，雖然可能造成建商搶照風潮的容積移轉的計算方式，已在產業界和高市府溝通之後取得共識，並在今年底公布實施，但只要高雄房市後續看好，推案成長的趨勢並不會改變。

高雄容積移轉過去的運作模式，是由建商50％以公設地抵換、50％以公告現值計價繳交代金，但此作法因違反「都市計畫容積移轉實施辦法第9條之1」規定，內政部今年1月4日函文高雄市政府，要求容積移轉50％以代金計價繳交的方式，必須以「市價」計算。

陸炤廷指出，官產初步的共識是，未來將由建商自行選擇100％以公設地抵換、100％以市價計價繳交代金、或是自行選擇不同的比例，以取得容積移轉，但，如果高市府如果未能取得平均每年6億元的容積移轉收入，二年後將再進行調整。