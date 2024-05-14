東元董事會改選 黃育仁提願景 籲專注馬達業務

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東元將於24日進行董監改選，黃育仁陣營提出「未來東元」願景爭取股東支持。他指出，東元近年的成長來自智慧心能源領域，包含大量低利潤、高風險的建築工程業務並非最優選擇，而電動車業務僅聚焦於市場規模較小的輕型商用車和巴士，使股東回報率低於同業、外資出走，認為東元應專注於馬達業務。

這份「未來東元」的說帖指出，希望東元董事會現代具備創新的技能和經驗。近年來東元進行一系列高支出且風險高的新業務拓展，隨意擴張令人擔憂，然而這一系列互不關聯的垂直行業擴張及不當多元化，稀釋東元的核心優勢，應重新聚焦投資那些能帶來長期競爭優勢的核心事業。

東元的主要競爭對手已在這條路上急速前進，需要東元聚焦於關鍵核心的成長領域，投資研發，避免分心，並探索新的合作夥伴關係，這也是黃育仁陣營再度提名參選重事候選人的主要原因。

過去幾年，東元智慧能源業務大幅成長，這裡面包含了包括如桃園機場第三航廈等大規模的建築工程業務，建築工程業務在2018年僅占總營收6.7％，去年已成長至16.1％，然而智慧能源利潤率僅4.2％～5.9％，對股東來說只能算次優的選擇。

此外，東元的電動車戰略聚焦在輕型商用車和電巴，然而這些終端市場明顯小於電動汽車，在電動乘用車市場上，幾乎沒有實際進展 。

三年前東元經營團隊曾設定營收要增加200億元的目標，實際來看，還有一段落差，從股東總回報率來看，東元近一年為36.8％、近三年為100.4％，遠不及台灣同業一年110％、三年296.4％的總回報率，近年外資股東的流失，尤其許多曾是東元股東的外資目前仍然是台灣其他公司的股東，顯示東元出現問題。