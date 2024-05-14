公司治理評鑑 台灣高鐵連7度列前5％

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台灣高鐵近兩年以來各月份旅運人次

台灣高鐵（2633）發展公司治理、ESG頻傳佳績，甫於4月底公布的第10屆公司治理評鑑，台灣高鐵再度榮獲排名前5％，為連七年獲得肯定，並六度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10％。

除了對推動深化公司治理成果再受肯定表示欣慰外，台灣高鐵董事長江耀宗更重申「公司治理沒有最好、只有更好」，期許公司上下不斷精益求精，提升治理成效的質與量，持續深化公司永續治理文化。

台灣高鐵表示，自2016年掛牌上市以來即積極參與公司治理評鑑，希望透過外部檢視機制有效落實誠信經營，連續七年始終以最高標準自我要求，才能讓公司治理成效與時俱進，一直保持在上市公司最前段。

台灣高鐵致力將ESG（即環境、社會、公司治理）納入公司營運規劃，2023年陸續完成新世代列車採購案，將引進更加節能、環保的列車投入營運服務。同時，推出手機購買自由座服務，持續推廣車票無紙化；並再次推出彩繪列車，引領軌道觀光「永續旅遊」風潮，以及鼓勵旅客自備環保杯購買熱飲、推動服務品減塑，例如將便當餐具改為竹製品、不再提供塑膠吸管、商務車廂提供的瓶裝水改用減塑輕量瓶等，在各項業務中積極實踐「永續運輸」理念。

此外，台灣高鐵也不忘企業社會責任，每年定期舉辦「高速傳愛 助學計畫」，幫助不同需求的孩子獲得教育資源；入冬時辦理「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，號召高鐵員工與旅客在最缺血的時節一同挽袖捐出熱血。

近年台灣高鐵也投入林地認養、邀請旅客植樹減碳的「共植美好」活動，並持續安排公司員工「集拾行垃」淨灘，顯示高鐵人從工作到生活、從理念到實踐，以行動落實守護環境、關懷土地、永續深耕的企業承諾。

值得一提的是，台灣高鐵今年初再度登上國際調查研究機構「企業騎士」（Corporate Knights）的2024「全球百大永續企業排行榜」，且排名更從2023年全球第九名一舉躍升為2024年全球排名第四，顯示台灣高鐵推動企業永續發展已獲得相當成果。

同時，台灣高鐵結合ESG浪潮，大量引進「綠色資金」，自2021年8月創國內交通運輸業者之先，首度成功發行10億元可持續發展債券，2022年發行聯結ESG指標的免保證商業本票（FRCP）70億元，2023年分別向第一銀、臺銀、華南銀各取得聯結ESG指標的中期授信額度50億元共150億元，2024年再向兆豐銀取得50億元、合庫銀取得30億元，將用於因應新世代列車採購及充實營運週轉金。展現台灣高鐵持續透過綠色金融工具，實踐ESG永續發展目標。