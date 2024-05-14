積極圈粉 高鐵瞄準會員經濟

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣高鐵2023年全年旅運人次7,308萬、營收498億元，雙雙創下營運以來最高紀錄，平均每日運量達到20萬，比疫情前（2019年）每天多約1.5萬。進入2024年，前4月運量已達2,588萬、營收178億元，較去年同期成長均超過8％，平均每日運量高達21.4萬人次。展望今年，台灣高鐵將再持續增班，並規劃推出新款聯名商品及發展數位商城，預期2024年運量、營收都可再創新高紀錄。

台灣高鐵已從2024年1月起每週增至1,060班，由於今年首季各種節慶、假期及大型活動較多，因此3月周末實施短期增班，也推升單月運量、營收衝到新高679.6萬人次、營收45.8億元。據悉，公司正在規劃7月起再次增班，以因應運量的持續成長，後續將再依據運量情形調整。

台灣高鐵與卡娜赫拉聯名彩繪列車自去年8月推出以來頗受好評，今年也將持續合作新款聯名商品，並預計推出高鐵數位商城，與在地化、生活化之異業品牌合作，進一步開拓新的商業契機，提升非票箱收入。同時，台灣高鐵也規劃持續導入智慧化科技、優化票證使用之便利性，提升離峰班次產值。

此外，「會員經濟」也是台灣高鐵發展重點之一，目前高鐵會員人數已超過250萬人，除了持續推出會員月月指定車次優惠、會員乘車頻次活化、推薦新會員等優惠活動外，目前正開發行銷自動化工具，待整合已建構之數據模型資料庫，可加速掌握顧客輪廓與顧客需求，依會員特性規劃推出精準行銷優惠方案，深化顧客關係的經營。近年台灣高鐵亦積極拓展會員生態圈，如與金融產險業跨界合作點數銷售與點數聯合行銷等，推升會員黏著度與貢獻度，點數經濟可望續發酵。

2023年高鐵旅遊產品藉由與縣市政府，以及觀光圈合作擴大商品數及持續推出專案優惠，全年銷售量突破400萬人次，不僅達成年初設定目標，也超越疫情前的2019年；2024年看好入境旅客增加提高相關產品銷售量，高鐵旅遊人次預計將持續成長。