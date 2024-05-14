三菱電機捐空調 助少年之家重建

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日前花蓮爆發7.2級強震，重創花蓮造成嚴重災情。致力於幫助失依無助青少年的凱歌園少年中途之家，與長期照護原鄉孩子的原住民少年兒童之家，在此次強震中建築物嚴重損毀，孩子們被迫緊急撤離臨時安置。為善盡企業社會責任，台灣三菱電機捐贈高效節能家用空調設備，委由台灣冷凍空調展望關懷協會協助安裝工程，攜手重建孩童們的家園及安定他們的心靈。

三菱電機在地已深耕70餘年並與台灣緊密連結，作為一個良好企業公民，始終秉持著「透過持續不懈技術改革與無窮創造力，致力於實現活力充沛且富饒社會」品牌理念，積極履行善盡企業社會責任的承諾，且以深耕社區、促進社會福祉、創造充滿歡笑的社會為初衷。

凱歌園中途少年之家與原住民少年兒童之家，長年關懷照顧原鄉弱勢、貧困、單親、傷殘等多元性問題的原生家庭孩童們，協助其身心健全發展。此次花蓮強震造成房舍龜裂傾塌嚴重損毀，孩童們不得已須離開原本庇護所，移居至臨時安置處，內心更加徬徨不安。

為響應花蓮賑災活動，協助該機構生活盡速重回正軌，台灣三菱電機與台灣冷凍空調展望關懷協會合作，共同發揮空調專業為己任，為辦公區及安置處等區域規畫安裝空調設備，給孩童們舒適完善居住空間空調不只是冰冷的溫度，更是幸福溫暖的風，台灣三菱電機期盼能拋磚引玉，燃螢火之光，讓孩童重新找到溫暖和安全感，提供他們更美好的未來。

台灣三菱電機近年更持續與政府、社會福利機構，如高雄市社會局、新北市政府、以琳少年學園、南投特殊教育學校、新屋貓舍等合作，捐贈全方位優質空調家電產品，以實際行動回饋社會大眾。