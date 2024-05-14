支援多平台裝置 Jamf 完善端點資安防護

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全球行動資安專家捷飛科技Jamf5月10日發表Microsoft Copilot for Security插件，讓Microsoft Copilot for Security能夠解讀Jamf Pro提供的Apple資安事件日誌，以機器的速度生成資安報告，並採取行動決策，大幅提升企業行動資安的威脅防護效率。

另一方面，企業客戶現在可透過Jamf Protect擴大抵禦新型威脅的能力，能同時為Mac、iPhone、iPad、Android及Windows等多平台裝置提供端點防護，為公發或個人BYOD行動裝置打造最佳安全性。

「唯有授權的使用者、使用註冊的裝置、使用安全且合規，才能存取企業營運系統及機敏資料。」Jamf全球副總裁暨亞太地區總經理黃新民表示，Jamf Protect從Apple裝置的資安防護出發，讓Mac、iPhone、iPad、Vision Pro等受到大多數企業使用者喜愛的Apple裝置皆能夠獲得最完善的資安防護，成為工作安全的最佳選擇。

台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒指出，Jamf所提供的裝置管理與資安防護技術，不僅能讓微軟的防護範圍擴展至更多元的裝置，其最新發表的Microsoft Copilot for Security插件，能夠精準解讀Jamf Pro提供的資安事件日誌內容，這將有助於企業獲得更完整的安全報告，讓行動防護得以更加完善，微軟也將持續攜手Jamf全方位推升企業客戶行動資安防禦力。