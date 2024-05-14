家碩掛牌首日 漲逾三成 上演蜜月行情

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家碩過去四年營運表現

半導體設備廠家登（3680）子公司家碩科技（6953）13日以每股216.8元掛牌上櫃，盤中股價最高上漲至298元，逼近300元大關，蜜月行情漲幅達37.33％。家碩第一季稅後純益0.51億元，年減1.4％，每股稅後純益1.87元，受惠今年半導體產業回升，市場預期該公司今年營運可望呈現雙位數成長。

家碩主要提供應用於EUV光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等；主要銷售台灣、美國、以色列、愛爾蘭、中國等地。

受惠全球半導體需求強勁，該公司今年第一季營收3.31億元，年增12.8％，稅後純益5,109萬元，每股稅後純益1.87元，營運表現亮眼。市場法人表示，以目前全球半導體市場趨勢以及公司營運表現來看，家碩今年營運可望有雙位數成長的好成績。

伴隨5G通訊技術的成熟和AI能力的激增，智慧型手機、高性能計算（HPC）、物聯網和汽車市場不斷提升，全球半導體產業高速成長，順勢推動光罩相關產品需求上揚。隨著EUV（極紫外線）光刻技術成為先進半導體製程的標配後，在嚴苛的製程環境中，提高關鍵部件的製造、處理和存儲效率也是各家業者所重視的。近年來家碩專研開發先進的EUV光罩傳載整合解決方案以及PVD相關設備，為的就是希望藉此延伸和優化高階光罩相關方案，以提供更多高端產品。

家碩表示，這幾年來公司專注於光罩智慧傳載及微汙染防制技術，並深獲客戶肯定；未來，公司也將持續藉「整合光罩傳載、交換、檢測、汙染防制、清潔及儲存管理等技術」、「PVD設備應用拓展」、「積極跨入高頻通訊車載電子領域」等面向，為客戶提供光罩儲存充氣倉儲和光罩清洗機的全方位解決方案，對於後續營運動能，公司相當樂觀。