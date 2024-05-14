新應用支撐 驅動IC族群靜待景氣回溫

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驅動IC族群首季獲利受到價格擠壓，相關業者反映受到傳統淡季及陸系競爭對手不計成本削價，儘管新規格、新應用支撐營運，然進入第二季依舊感受壓力。龍頭指標聯詠（3034）率先對短期回溫澆冷水，認為消費電子需求回溫相對緩慢；天鈺（4961）也指出景氣仍尚未回來，不過會將透過電子紙與PMIC業務，帶動中長期獲利改善；敦泰（3545）坦言降價壓力持續，未來將以更豐富產品線應對競爭挑戰。

觸控IC（TDDI）價格競爭激烈，以手機市場最為劇烈，價格仍持續下降，在過去1年已下降約2成。敦泰首季營業收入35.61億元，儘管出貨量明顯增長，然價格下跌，年增僅10.4％；毛利率為22.2％，稅後純益1.12億元，季增47％、年增123％，每股稅後純益（EPS） 0.54元。

敦泰強調，TDDI持續面對價格壓力，投片成本已達平衡階段、不易再改變，但會從其他方面著手，全面優化產品競爭；另外，第二季手機出貨量季增基將不顯著，不過出貨動能將由中低端LCD、轉向中高端AMOLED，有利產品組合改善；敦泰持續擴大產品組合，在穿戴式產品多有著墨。

天鈺坦言，產業已不好一段時間、景氣尚未回來；首季營收也受到跌價影響為37.23億元，年減5.4％，毛利率29.9％，營益率10.3％，皆較去年同期下滑，稅後純益3.84億元，年減8.5％，EPS 3.17元。公司強調，不同產品各有表現，第二季電視需求佳，筆電下半年則有機會。

不過天鈺持續往利基型應用發展，其中在電子紙動能強勁帶動下，今年該業務有望翻倍成長；天鈺於電子貨價標籤（ESL）驅動IC技術領先，掌握多次燒錄與客製化技術，滿足大型零售業者如Walmart之需求，市場總量龐大，有望為天鈺抵禦產品跌價負面影響。

指標公司聯詠指出，大環境歷經一年多的庫存調整，庫存已回到健康的狀態，接下重點還是在觀察總經與地緣政治對終端消費電子產品的影響，價格壓力仰賴成本控管及持續推出新產品因應。