006208成ETF定存族新歡

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4月定期定額最夯前十名個股及ETF

4月定期定額ETF投資戶數排名出現洗牌，由006208富邦台50激增12,291戶奪冠，其次為4月1日掛牌上市的00940元大台灣價值高息，以11,872戶一口氣直接躋身第13名；個股投資冠軍常勝軍、護國神山台積電（2330）4月暴增至75,129戶新高，月增5,264戶。

臺灣證券交易所上周公布4月證券商承作定期定額衝高至124.57億元，再寫下歷史新高，13日進一步公布定期定額投資個股及ETF前20名名單，從最新公布結果來看，台股高息ETF及代表台股前50大權值股的相關ETF，依然是定存族的最愛，投資戶數續攀峰。

依統計，定期定額前三名為國泰永續高股息26萬餘戶、元大高股息25.68萬戶及元大台灣50的23.64萬戶，4月各增加4,553戶、2,63戶及3,758戶；而投資人偏好的ETF不斷改變，過去元大台灣50一路穩居冠軍，前一、兩年被元大高股息趕上第一名，今年3月再由國泰永續高股息奪冠。而富邦台50也大跳增，來到14.93萬戶，單月大增12,291戶。

台股高息ETF仍是定存族的最愛，00919群益台灣精選高息4月站上10萬戶來到10.65萬戶、月增7,665戶；00929復華台灣科技優息4月投資戶數為62,417戶，月增3,649戶；4月1日上市的00940元大台灣價值高息，4月立馬吸引11,872戶的投資，排名直接進入第13名。

在個股投資上，排名前20名名單全沒變，只有少數幾檔排名互調，同時，金融股達11檔，排名前10名更有兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中信金、台新金、富邦金及元大金等8檔，也就是說，進入前10名的只有台積電及中華電2檔。

台積電長期穩居定期定額最愛個股，4月跳增至75,129戶新高，主因台積電4月11日股價寫下收盤歷史新高820元、4月12日刷新歷史盤中最高826元（當天收818元），股價表現亮眼，外資買盤大舉回籠，定存族也加大投資。