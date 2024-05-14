17檔電金雙主流 法人敲

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17檔電金雙主流個股

2024年上市企業盈餘從去年的衰退轉為成長，台股本益比自2023年初即自低檔往上擴張，法人認為，13日收盤指數刷新高20,857點、本益比23～24倍之間有望進一步擴張上修，由於目前最受市場矚目的AI相關應用尚在成長初期、台股相關供應鏈完整，有望持續受惠AI成長的趨勢，預計2025年企業盈餘將持續維持成長格局，看好「電金雙主流」股，計有台積電（2330）、華南金（2880）、佳能（2374）、台新金（2887）等17檔入列。

據統計，盤面上有台積電、聯電、華南金、佳能、台新金、群創、王道銀行、兆豐金、正崴、勤誠、藍天、金寶、宏致、瑞軒、仁寶、誠美材、廣達等17檔電子與金融類股，近五日漲幅除了群創、兆豐金小幅下跌，其餘介於平盤至15％不等的漲幅，三大法人單日買超則介於3,500～1.52萬張。

在產業分類上，這17檔個股中法人買超最多的電金類股，次產業以光電業、代表AI硬體廠的電腦及週邊設備族群各自入列四檔最多，金融保險業也有四檔成為法人追族之熱門標的。

台新投顧副總經理黃文清表示，市場把2024年視為AI PC元年，Intel、Microsoft與NVIDIA積極發展AI PC生態系預計於2025年逐漸完善放量，並以商用需求為主；另一方面，520總統就職行情前，金融類股轉強，受惠股市價量俱揚，壽險與證券前四月盈餘年成長幅度較為強勁；14家金控皆已公告2023年股利，其中華南金、玉山金、國票金、中信金等殖利率高於4％。

法人看好電金雙主流持續緩漲機率高。從基本面來看，台股4月營收與出口雖回落卻漸落底，第二季末營收將逐漸轉強，第三季開始進入年度營運高峰；技術面上，資金逐漸重回電子族群，使指數與相關族群下檔有撐；籌碼面上，外資近來現貨轉買、投信持續因被主被動買盤湧入而偏多。

本周MSCI將公告第二季權值調整，短線將影響資金流向，需提防尾盤爆量；消息面上，財報法說近尾聲，負面消息較少；台股本益比評價仍有擴張空間。