大盤震盪 券商4月乏利 三家逆風飛

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前四月獲利十大券商

台股4月高檔震盪、操作難度提高，券商公布4月獲利大多數沒有3月賺得多，除了台新證券、致和證券，以及基期較低的康和證券等三家稅後純益逆勢增加，台股4月少了大規模投信新ETF募集，加上地緣政治風險與全球股市回測等因素，但累計前四個月稅後純益元大證接近60億元、凱基證與富邦證也有30億以上水平。

據統計，盤面上21檔券商4月獲利前十大分別為元大證、凱基證、富邦證、統一證、群益證、永豐金證、國泰證、元富證、兆豐證、台新證等；今年累計前四個月稅後純益，依舊以龍頭元大證券的57.1億元為首，儘管富邦證券3、4兩個月的稅後純益均勝過凱基證券，但凱基證券累計前四個月稅後純益34.62億元居二，仍小勝富邦證券。

從今年累計EPS觀察，在獲利前十名的券商中，以富邦證的EPS 1.91元第一、凱基證則以1.9元緊追在後；不過從全體21家來看，致和證券以累計前四個月EPS 2.34元為最高，致和去年受惠台股大漲，累計2023全年稅後純益達8.75億元，較前年大幅轉虧為盈、每股盈餘2.84元，雙創歷史新高。

法人表示，受到資本市場震盪加劇影響，多數券商獲利較前月下滑，台股4月震盪、一度單日重挫千點並震出逾7,000億元交易量，財務操作難度增加。

不過，台新證券單月與今年累計獲利，均較去年同期大幅成長，因公司操作績效提升，致衍生性工具部位處分利益增加，另今年證券市場指數上漲，成交量較去年成長，使經紀手續費收入增加。