類股輪動快速 大盤持續偏多

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市場觀察：美國最新公布的就業數據與ISM指數均呈現降溫跡象，重新點燃市場對聯準會降息的期望，然整體經濟環境仍處溫和復甦成長階段，迎「類金髮女孩經濟」氛圍；只要經濟數據未出現明顯變差，聯準會的防禦性降息就能發揮正面效果，經濟展望偏向樂觀，將使股市獲得支撐。

美國與台灣企業近期公布的財報大多都優於市場預期，反映企業基本面仍屬亮眼，惟第二季將進入產業淡季，短線上激勵股價的動能較小，消費性電子與AI類股走勢波動也會較大，加上短線漲多，任何消息面都將影響股票走勢，靜待下半年AI PC問世，帶動整體拉貨動能後，有望進一步激勵股市。

盤勢分析：市場重新點燃降息預期，加上財報普遍亮眼，美股走高下，激勵台股漲勢，類股輪動快速，整體資金呈現分散式布局，儘管電子族群熄火，但資金仍會尋求好標的流入，低基期與具題材面的類股，易受資金青睞。

520行情啟動，政府心態偏多，政策支持類股都有望吸引買盤，加上高股息效應持續發酵，相關高殖利率個股都能吸引資金流入。整體來看，股市偏多格局未變，惟短線上仍缺乏較大動能激勵股市，走勢波動也會加劇，未來一個月整體大盤估計會呈現大區間盤整。

操作建議：產業將進入淡季，電子股短線缺乏上漲動能，惟AI PC最晚第四季可能就會問世，預估下半年相關題材就會開始發酵。據研調機構預估，AI PC市場將在2025年與2026年大幅成長，到2027年預計出貨量會占PC總出貨量的60％以上，相關電腦周邊設備都有望受惠，如品牌廠、鍵盤、DDR5、鏡頭模組、聲學元件等，建議投資人可伺機布局。

網通產業隨AI算力持續增加，高速上網需求殷切，將推動主流規格WiFi 7升級，在無線連網方式FWA的部分也因布建與維護成本低，開始在新興市場大量設置，未來台廠可望在用戶端設備出貨量大幅增加下受惠。

傳產部分相對看好重電與金融類股的表現，先前漲多的重電族群，近期獲利賣壓較重，但受惠於美國電網汰舊換新的量相當龐大，台灣重電設備廠可望持續受惠，整體基本面仍相當亮眼，長線仍具成長利基，建議可在籌碼沉澱後進場。

受惠於今年度配息亮眼以及前四月累計獲利佳，金融股近期漲勢動能強，部分個股殖利率仍有4％以上，將吸引高股息資金流入，加上金融業普遍釋出的展望仍相對樂觀，將使資金買盤簇擁，推升股價。

另近期受惠於財報優於預期加上低基期因素，航運類股短線上受資金青睞，近期連日走高，惟短線已急漲，建議可靜待拉回時，再進場布局。