藍天Q1靚 筆電出貨季季增

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藍天電腦營運表現

藍天電腦（2362）在品牌客戶端拉貨需求增溫，加上AI PC新品推出帶動，今年首季端出超亮眼成績，單季稅後純益8.3億元，不僅有倍數的年、季雙增，亦改寫近六年來單季新高。

看好筆電市況持續回溫，加上AI PC將刺激下一波需求，藍天手上訂單能見度佳，內部訂出筆電出貨逐季成長、全年拚195萬台的積極目標。

藍天副董事長暨總經理蔡明賢表示，藍天在筆電事業聚焦高度客製化的定制服務，手上超過百家的客戶黏著度高，「甚至只有50台的訂單，藍天都能接單生產」。 另再含括旗下百腦匯與轉投資的群光百貨廣場等通路／百貨服務業，藍天長年推動轉向有較高毛利的「服務業」，已有相當成效。

受惠來自亞太區（未含日韓）及歐洲的出貨動能，皆有雙位數年增帶動下，藍天第一季筆電出貨39.6萬台，加上有AI PC新品推出，及美元匯率走升，為筆電業務挹注價量齊揚、淡季不淡的動能。

進入4月後，藍天筆電續增溫，單月出貨來到近五個月新高，隨著新品ASP拉升，筆電業績更以年月皆雙位數增長、寫下近半年高點。看好AI PC新品的陸續上市，將為業績帶來關鍵成長驅動力，藍天亦力拚第二季筆電續有年季雙增表現。

藍天筆電事業群總經理暨執行副總簡義龍指出，今年整體PC市場雖預期將緩步復甦，但在英特爾、超微及高通等晶片大廠，及OS系統／軟體大廠如微軟等具話語權的產業巨頭積極推展下，所有品牌／PC系統廠在AI PC產品戰線將會全面ready，藍天同樣不會缺席，為PC產業「精彩可期」的2025年備戰。

另一方面，隨著中國GDP增長動能拉升，消費品零售增加，為藍天旗下百腦匯事業群及群光百貨廣場營運挹注利多，業績增溫向上之際，並穩定挹注集團獲利。

在核心筆電事業、旗下百腦匯及群百等三大獲利引擎，於首季續有同步增溫的表現後，法人亦樂估藍天全年可望交出獲利續增長成績。