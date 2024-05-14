偉訓首季獲利 同期新高

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受惠於AI PC興起及電競市場回溫，偉訓科技（3032）電源事業處營運呈兩倍年增，帶動首季財報順利稱捷，不僅營收呈年、季雙增，EPS更以1.4元，寫下歷年同期新高。偉訓表示，樂觀看待下半年營運表現，有信心可以延續第一季成長力道，推升營運更上一層樓。

偉訓13日公布首季財報，營收20.26億元、年增9％、季增1％，稅後純益1.57億元、年增64％，毛利率21.04％和去年同期的21.02％大致持平，換算EPS 1.4元，亦年增63％，順利繳出營收年、季雙增，EPS達歷年同期新高的成績。

其中表現最為突出的電源事業處，今年首季更因受惠RTX 4070/4080 Super系列顯示卡帶動電競電源750/850W需求，營業表現較去年呈兩倍增。

展望未來，偉訓亦不看淡，並引述資策會MIC的研究指出，AI風潮驅動全球資訊系統產品成長，預期2024年企業換機潮將帶動PC出貨正成長。伺服器方面，AI伺服器受惠於生成式AI大語言模型、企業內部模型微調等因素，帶動需求持續上升，成為2024年伺服器市場主要成長力。

除法人機構看好未來的成長，偉訓表示，就連機殼事業部客戶也普遍看好生成式AI將帶動機殼、水冷及散熱等電腦硬體升級，有利於機殼業務成長，偉訓預期，隨著第二季電競機殼及開發中高階電競系統機陸續進入量產階段，加上主要市場美國通膨壓力趨緩，所帶動的商用購機需求，機殼出貨將持續走升。

為布局未來，偉訓表示，已經針對下一代主流機種升級Intel ATX3.1以及靜音風控線路的升級，完成新機種布局，而且即將進入量產，屆時將搭配微軟Windows 12以及Nvidia RTX 50系列推出，勢必會帶動另一波PC升級換機潮，在AI PC風潮助攻下，樂觀看待下半年營運成長。