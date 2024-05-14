統振匯賺 今年營運成長可期

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統振（6170）第一季營收、獲利雙雙成長，營收7億元、年成長28.87％，稅後純益0.91億元，年增84.25％，每股稅後純益0.94元。統振看好台商回流、外籍移工需求的人數增加，以及政府簽證放寬引進外籍移工，今年成長可期。

統振第一季合併營收受惠於金融科技、流通事業兩大事業營運穩健放大，以及來自移工匯款業務的匯兌收益貢獻，稅後純益0.91億元，季增730.58％，EPS季增1,466.67％、年增64.91％。第一季兩大事業體之營收比重，金融科技占比約76.85％、流通約占23.15％。其中金融科技事業第一季App-QuickPay會員人數持續攀高，挹注金融科技第一季營收年增58.03％，貢獻公司第一季營業毛利率30.39％，稅後純益率11.61％。4月合併營收2.27億元，月減7.30％，年成長39.60％，累計1～4月合併營收9.27億元，年成長31.31％。

統振已建立金融科技行動APP串接便利商店及國外金融機構的完整網絡，外籍移工僅需4個步驟即完成便利的匯款程序，且款項一般在1個小時內即可到國外帳戶，大幅縮短外籍移工小額匯款過往需長達1～2天匯回該國家的時間差。目前累計有效QuickPay總會員數已攀新高，累計今年前四月移工匯款業務所匯出金額達125.65億元、年增56.61％。

展望未來，統振看好台商回流需求外籍移工的人數增加，以及政府簽證放寬引進外籍移工，憑藉長達24年經營移工電信預付卡市場的經驗，持續拓展金融科技的移工匯款業務更多市場份額。另一方面，透過軟硬體的升級、客服效能的提升，強化與海外金融機構系統化的介接效率，持續與合作夥伴深化外籍移工國外小額匯兌QuickPay多樣性業務內涵。同時運用包括定期手續費優惠、電影發行商傳影互動合作推廣等，拉高QuickPay的品牌力，推進統振在台灣外籍移工匯款的市佔率提升。還將開拓其它業務版圖，含括印度移工來台、前進日本等移工匯兌商機。