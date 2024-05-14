群翊首季EPS 4.65創高

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PCB及載板乾製程設備廠商群翊（6664）13日公告，第一季合併獲利2.70億元，每股稅後純益（EPS）4.65元，受惠產品組合及匯兌收益助攻，單季獲利創新高。

群翊創立於1990年1月，工廠位於台灣楊梅及大陸蘇州，從業人員分別有268人及147人，2023年營收24.3億元，年增3.2％，EPS 12.65元，創下年度獲利歷史新高。

該公司研發能量強，研發人員占員工總人數達25％，使該公司累積專利數量多，應用領域遍及頭戴裝置、智能手機、資料中心、電動車及車用電子。

國際電子電路（上海）展覽會於13日開展，該展是由中國大陸電子電路工業協會主辦的全球電子電路產業最重要的專業展覽會之一。

展會致力於推動產業創新和先進技術，聚焦並展示電子製造領域的核心技術，此屆參展廠商多達896家。

群翊在展場展出壓膜、曝光、乾燥、自動化、塗佈等設備，應用於PCB（包括IC載板）、軟板、車用飾板及半導體先進封裝領域。

群翊指出，首次展出玻璃載板製程相關壓膜、自動化等設備，吸引不少客戶詢問，玻璃載板研發專案已陸續進行，但還未到量產，將是下一代世代應用的新設備。

近年來，PCB產業因應客戶需求，廠商紛紛赴東南亞擴產，也為設備廠帶來跟隨客戶南向的新商機，群翊已設立東南亞專案小組，未來將就近服務客戶。

此外，群翊也前進印度市場，群翊與當地代理商合作，共同拓展PCB設備市場，也獲得不錯的成果。