佳能 攻上漲停成交放量

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佳能（2374）13日股價表現強勁，早盤以42.15元開出後雖一度翻黑，跌落至41元左右，但隨著買盤大量進駐，推升股價翻紅走高，盤中攻上漲停板，最終收46.5元，上漲4.2元，成交量放大至逾4萬張。

佳能轉型績效顯現，旗下多項AI光學產品出貨頻率在今年陸續增加，其中透過AI鏡頭結合NVIDIA AI平台運用於農業科技並接獲日本光學大廠訂單，而智慧城市AI鏡頭產品也陸續出貨，加上新設立越南工廠計畫今年下半年開始運作，有助提升營運。