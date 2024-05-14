宏致 多方再攻波段高點

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宏致（3605）在站穩40元整數關卡後，13日多方俟機再攻，成功祭出開高震盪走高行情，雖然尾盤未能順利鎖住漲停，但以差一檔漲停的44.95元，寫下2022年4月以來的新高，表現依然讓市場刮目。

宏致今年首季營收19.43億元，年減4.75％，因產品組合轉佳，毛利率守住2成，達20.46％，相較去年同期年增2.06個百分點，雖然本業仍陷入虧損，但因匯兌收益護身，首季稅後純益303.4萬元、EPS 0.02元，相較去年第四季及去年同期每股稅後淨損0.68元及每股稅後淨損1.21元，獲利改善。