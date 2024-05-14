自行車三雄迎復甦 股價開趴

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自行車三雄近期業績

自行車產業邁向復甦有譜，三雄巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）近期營運報佳音，除巨大4月營收微減外，美利達、桂盟均已回到成長軌道，也是自2022年第四季爆發自行車產業庫存過高後，首度出現月營收正成長表現，讓法人對自行車產業的前景更加樂觀。

受此激勵，自行車三雄13日股價攜手勁揚，龍頭巨大在外資與投信連袂買超2,779張力挺下，股價大漲13元、收226元；美利達在三大法人同步買超下，上漲8元、收231.5元；桂盟上漲2元、收142.5元。

巨大、桂盟上周陸續公布首季財報，單季每股稅後純益（EPS）為1.33、1.21元，美利達13日也公布首季EPS為1.39元。美利達目前不僅是自行車股王，同時也是族群每股獲利王。

巨大4月合併營收69.08億元，年減幅大幅收斂至1.75％，前四月合併營收229.7億元、年減15.48％。巨大第一季受到歐美去化庫存及代工客戶調整訂單影響，稅後純益5.2億元、年減37.8％，EPS為1.33元。

美利達4月合併營收29.87億元、年增24.18％，前四月合併營收88.5億元、年減17.77％；第一季稅後純益4.16億元、年減26.45％，EPS為1.39元。

法人表示，美利達自第二季起進入銷售旺季，未來兩季營運可望逐季增長，復甦力道主要來自大陸市場優於預期，尤其高階傳統自行車需求強勁，顯示運動休閒用途的自行車需求表現優於通勤產品；且目前觀察到大陸市場訂單持續增長，今年銷售展望從穩健轉為樂觀。就庫存來看，美利達台灣廠庫存後續隨著旺季到來，去化速度可望加快。

自行車金屬鏈廠桂盟4月合併營收4.46億元、年增11.52％，前四月合併營收15.4億元、年減9.71％；第一季稅後純益1.52億元、年減逾37％，EPS為1.21元。

法人表示，零件廠的營收主要來自新車的訂單，由桂盟4月營收已轉正推估，預期自第二季起，新車訂單有望逐月增溫，且在第三季巴黎奧運會登場激勵下，可望加速庫存去化與新車銷售動能，產業將加速邁向復甦之路。