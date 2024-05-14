巧新轉上市蜜月甜 漲逾24％

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巧新近年財報

汽車鍛造鋁圈廠巧新科技（1563）13日以每股70元掛牌轉上市，終場收86.9元、漲幅24.14％，成交量7,051張，順利展開蜜月行情。巧新董事長黃聰榮表示，巧新已取得六家豪華品牌車廠客戶認證，切入輪圈供應鏈，創造整體訂單能見度達2030年底，樂觀營運將持續寫新里程碑。

黃聰榮說，巧新擁有30家國際車廠客戶、42個品牌合作經驗，未來將擴大與客戶的合作，運用核心鍛造技術，持續開發與推廣新產品，同時將積極擴增再生鋁循環經濟的規模。

黃聰榮透露，目前巧新手握38款新車款開發訂單，看好隨著豪華品牌車廠客戶陸續上市高階電動車款，巧新接單量將隨之穩定成長。

巧新至今已供貨32款電動車的輪圈，去年電動車配備輪圈的接單量年增1倍以上，且有61款電動車用的輪圈正在開發，將對未來公司整體營運帶來正面的挹注。

黃聰榮指出，巧新同時持續執行鍛造製程調整優化、開發設計技術等重要策略執行，以及擴增汽車接單市場範疇，試圖增加鍛造汽車零組件產品，以期目標10年內，達成下一個1,000萬顆輪圈出貨量。

巧新13日掛牌典禮請出勞斯萊斯BlueShadow豪車助陣。巧新為BlueShadow量產輪圈的唯一供應商，與勞斯萊斯共同開發設計。

巧新重申，主力客戶遍及Lexus、雙B、法拉利、保時捷等國際汽車集團與豪車品牌，加上採用100％回收再利用的再生鋁料，亦較原生鋁，具有降低95％碳排放優勢，更具爭取國際大廠訂單的優勢。