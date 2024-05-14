上市線纜業 首季獲利報喜

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線纜業拜台電強韌電網計畫釋單的加持，加上國際銅價走高，華榮（1608）、華新（1605）、大亞（1609）、宏泰（1612）、大山（1615）、億泰（1616）等線纜業第一季財報全面獲利。大山單季EPS達0.99元，暫居族群每股獲利王；億泰首季EPS為0.14元，創近九年同期高。

榮星（1617）生產漆包線為主，無緣參與台電強韌電網計畫，第一季本業虧損198.6萬元，靠著業外投資收益的挹注，稅後純益轉正達0.23億元，EPS為0.15元，略遜於去年同期的0.18元。華新因不銹鋼、資源兩事業因國際鎳價下滑拖累獲利表現，第一季EPS 0.22元。

大亞因台電強韌電網計畫釋單而受惠，在手訂單至少50億元，首季本業獲利從去年同期的2.73億元增至4.65億元，但今年少了出售保瑞、穎崴股票獲利挹注，首季業外收益年減約18億元，導致單季EPS從去年同期的2.65元降為0.34元。

華榮拿下台電強韌電網計畫釋161KV、345KV超高壓線纜標案，在手訂單至少50億元，今年產能滿載，第一季本業獲利1.09億元，並認列業外投資收益逾2億元，單季稅後純益達2.92億元，EPS為0.69元。

宏泰今年停產銅箔基板後，營收及獲利不減反增，第一季本業獲利1.79億元，稅後純益1.85元，EPS從去年同期的0.30元增至0.58元。

億泰也受惠台電強韌電網計畫標案，在手訂單超過20億元，13日董事會承認第一季財報，稅後純益0.27億元，EPS為0.14元，優於去年同期的0.09元，創近九年同期獲利新高。