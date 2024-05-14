藥華藥 血癌新藥將進軍加國

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

藥華藥（6446）雙喜臨門，不僅第一季EPS達1元，繳出本業首次轉盈佳績，旗下罕見血癌新藥Ropeg也將授權國外藥廠，合作進軍加拿大市場，拓展北美版圖。

藥華藥表示，董事會已通過Ropeg於加拿大經銷、授權事宜的條件書，具體條件和金額等細節，將在正式簽約後再行公告。

藥華藥第一季合併營收16.5億元、年增86％，是上市櫃（不含興櫃）生技醫療企業營收成長之冠；單季毛利率達88％。受益營運規模擴大，藥華藥第一季本業開始獲利，營業利益1,758萬元，稅後純益3.3億元，EPS 1元，改寫年度獲利新高。

藥華藥執行長林國鐘表示，由於加拿大新藥售價遠低於美國，與數家代理商洽談後，已尋獲具創新性的行銷公司，精準鎖定目標族群。

Ropeg用於原發性血小板過多症及真性紅血球增多症的臨床試驗都有在加拿大進行，當地醫生及病人均有很好的極正面經驗，加拿大骨髓增生腫瘤社群也均引頸期盼Ropeg在加拿大上市。

林國鐘說，藥華藥在歐洲、拉丁美洲和加拿大等地是將Ropeg授權給國外藥廠在當地申請藥證及上市行銷銷售，而在其他主要市場則建立子公司自行經營。隨著上市國家逐步增加，Ropeg持續拓展全球市場，公司正向看待未來營運動能。