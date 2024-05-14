華夏：進入旺季 PVC需求明朗

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

華夏（1305）13日舉行法說會。受大陸需求復甦緩慢拖累，加上紅海事件限縮近洋輸出，以及印度選舉、節慶干擾，第一季PVC行情受阻，影響華夏業績。展望後市，華夏表示，第二季伴隨春檢啟動，齋戒月後，南亞農業、管材及公建增溫與東南亞加工業進入傳統旺季，PVC需求逐步明朗。

此外，華夏表示，美國因運河危機未歇及市場觀望印度BIS實施進口認證在即，美貨進入亞洲競銷威脅降低，也有助PVC行情、營運增溫推進。

華夏指出，大陸第一季內外貿塑膠加工復甦緩慢，壓抑PVC需求，紅海事件限縮近洋輸出，選舉、節慶干擾，首季出口62萬噸年減4.1％，高庫存、常態出口調節拖累亞洲PVC行情反彈。

印度PVC剛需雖存，惟年度財政結算及大選，公建推遲，首季進口量66萬噸，年減26.7％。孟加拉及東南亞也因比價效應，PVC漲幅縮減。

華夏認為，大陸PVC設置春檢啟動，4～5月開工率下降，庫存持續去化。雖出口運價調漲及五一周仍續生產，但亞洲市場期中需求有逐步展開跡象，庫存去化可望溫和加速。而東北亞PVC廠商持續策略性減產，東南亞業者也因原料短缺被迫降產短供；短期廠家庫存普遍不高，多採價制量策略。

印度每月仍維持20萬噸以上PVC進口；孟加拉經濟情勢改善補貨湧現；越南、泰國受益外銷歐美訂單成長，預測PVC市況逐漸復甦，華夏樂觀營運後市。