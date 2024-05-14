兩利多 佳能H2營運拚勝H1

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佳能近五季營運概況

佳能（2374）13日舉辦法說會，總經理章孝祺於會中透露，隨著360度環景攝影機訂單持續增溫，以車載及邊緣運算等新產品進入量產階段，在高毛利產品加持帶動下，有望推升第二季業績。

至於下半年營運，目前訂單能見度高，加上匯率優勢，預期下半年營收、獲利表現都有望優於上半年，為此，也上修今年營運展望，從去年預估的個位數成長改為雙位數成長。

佳能第一季營收為12.6億元，年增35.6％，毛利率為27.7％，營益率3.8％，自去年的營業損失轉正，稅後盈餘為1.53億元，相較去年同期虧損6,700萬元轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）為0.53元，也較去年同期轉虧為盈。

章孝祺表示，今年第一季毛利率升至27.7％，主因在於持續朝少量多樣高毛利率的產品組合遷移所致。觀察第一季產品組合，360度環景相機加複合式相機等影像應用產品的占比約為60％，相機模組占比約20％，車載應用約10％，邊緣AIoT應用產品為5％，至於NRE（一次性工程費用）也約5％。

章孝祺說明，在產品布局方面，會持續深入影像Al應用提高營收和毛利。例如360度環景相機會附加AI軟體整合，提供更佳使用感受，而複合式相機同樣也會添加AI搭配人臉與對特定動作的辨識，符合當今年輕人社群媒體的使用習慣。

展望後市，章孝祺指出，第一季表現強勁主因在於消費性影像應用產品，尤其是360度環景相機訂單升溫，且第二季訂單持續增溫，加上車載及邊緣運算產品等新品進入量產階段，有望推升第二季營運表現。而下半年訂單能見度高，加上匯率優勢，預期下半年營運會優於上半年。

至於在產能布局方面，章孝祺說明，目前中國產能達85％、台灣10％、越南5％，目前南越工廠已經投產，未來會加大擴產力道，現已開始進行建置北越新工廠，預計今年第三季量產；而在北越廠啟動生產後，預估中國東莞的生產比重會下降，越南廠的生產比重會逐漸提高。