威鋒預期Q2營收超車Q1

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市場經過一年以上的庫存調整期，2024年USB-C產業可望回到正常季節性銷售表現。IC設計威鋒（6756）預期，第二季營收數字可望較第一季為佳，上半年有望與去年同期持平或微幅成長。

威鋒成立於2008年，是威盛（2388）轉投資的子公司，主要銷售USB相關控制晶片，擁有USB 3.1 Gen1/Gen2、USB-C及USB Power Delivery等產品與技術完整解決方案。

法人分析，2024年為AI PC發展元年，2025～2026年開始進入需求高速成長週期，英特爾（Intel）目標2025年AI PC將達到1億台，並預期到2028年，全球將會有80％的PC，搭載內建AI 功能的處理器。

研究機構MIC則預估，2024～2027年，AI PC滲透率，分別為15.7％、33％、48.4％、65.9％，將帶領NB、PC迎來另一波成長循環，威鋒也有望受惠規格升級的題材。

威鋒2024年第一季營收為3.92億元，季減23.45％，年增4.71％，營業毛利率39.97％，較2023年第四季與2023年第一季下滑。

法人分析，主要是因為成熟產品受到市場激烈的價格競爭，以及手上庫存成本較高所致，營業毛利1.57億元，季減30.4％，年減12.96％，營業利益率-8.79％，營業淨利-0.34億元。

業外收入0.88億元，主要受惠於轉投資金融商品投資與處分利益，以及有利的美元匯率，稅後純益0.51億元，每股稅後純益（EPS）0.73元。

展望第二季，隨著庫存的去化，USB-C產業可望回到正常的季節性銷售表現，惟高通膨、高利率對總體經濟的影響，以及大陸市場的買氣，影響程度仍有待觀察。