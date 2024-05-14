已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

證交所線上引資 10家受邀公司

臺灣證券交易所積極與海外機構投資人溝通，繼3、4月海外實體引資後，5月13日～20日再攜手永豐金證券共同舉辦「SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024」線上引資活動，邀請鴻海（2317）、國巨（2327）、奇鋐（3017）、創意（3443）等10家重量級上市公司出席。

證交所此次邀請出席的10家公司包括巧新、鴻海、國巨、研華、奇鋐、創意、致伸、聯茂、旭隼、樺漢等，都是各科技產業領域中的龍頭大廠。

證交所表示，此次活動於13日舉辦以ESG為主軸的開幕專題演講，除邀請證交所副總經理陳麗卿開場致詞外，證交所及永豐投顧將分別演講「推動臺灣資本市場的ESG變革」與「投資人與企業面對碳費徵收的風險與機會」，向海外機構投資人推廣臺灣資本市場ESG亮點。

除專題演講外，14日至20日舉行10場上市公司與機構投資人會議，聚焦AI相關議題，展現臺灣上市櫃公司在AI供應鏈的關鍵角色。

證交所表示，自2023年起，證交所靈活運用實體與線上並行方式，接觸全球投資人，除實體赴海外拜會機構投資人與辦理實體引資，以及採線上引資外，接下來證交所仍將透過多元方式，暢通與外資機構投資人之溝通管道，期待能將讓世界看見臺灣。

此次活動之專題演講內容影片將於會後上傳至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞TW&SinoPac」，投資人可隨時聽取簡報。證交所將持續創新引資型態，推廣臺灣資本市場興革措施，落實國際連結。