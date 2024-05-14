陸港股ETF反彈 專家：分批布局

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近來中國大陸內需增溫，陸股緩步推升，港股也受惠於政策接連釋出利好，呈現跌深反彈，在證交所交易的陸港股ETF，包括中信中國50正2（00753L）及富邦恒生國企正2（00665L）13日股價表現不俗，復華香港正2（00650L）獲外資買超1,418張最給力。

過去多年全球股市多頭氣盛、紛創新高，惟陸港股逆勢下跌或破底，近來陸港股在政策全力作多下現升機。國泰富時中國A50基金經理人游日傑指出，4月下旬中共中央政治局召開會議，依會議內容推測，未來政策方向將加速政府債券發行、降準、放寬房市限購等，後續可關注7月召開的三中全會，將聚焦稅財體制、金融體制、國有企業改革方案。

游日傑分析，展望後市，在兩會過後，大陸官方積極釋出穩經濟的訊號、人行持續維持寬鬆環境，成效已經漸漸反映在高頻以及信心數據，預計大陸國內需求將會持續回溫，股市有望緩步回穩。

復華香港正2ETF經理人廖崇文表示，港股恆生指數在資金積極回流帶動下，重回萬九大關，為去年8月以來首見。上周市場傳出官方考慮減免個人投資者，經港股通投資港股時收取股息後需繳納20％所得稅的利多，有助提振市場投資情緒，惟短線港股已累積一段漲幅，建議採逢低分批布局方式，掌握後市回升契機。