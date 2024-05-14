大武山 攜日企推生食雞蛋

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大武山近年營收獲利

上市食品廠搶食雞蛋商機，繼大成（1210）、卜蜂（1215）、茂生農經（1240）積極開發蛋雞飼養廠、洗選廠後，全台最大規模的單一蛋雞飼養廠大武山（6952）營運長魏毓恆13日指出，大武山除在台三地牧場與洗選場外，並攜手日本TAMAGO&COMPANY株式會社6月在台首度推出生食級雞蛋，合作興建的彰化洗選廠則預計2025年啟用，擴大雞蛋市場的布局。

大武山14日將舉辦上市前業績發表會。大武山牧場產品涵蓋鮮蛋、液蛋、溏心蛋、蛋捲等產品，占比最大近8成的生鮮雞蛋，日產量高達80萬顆以上；目前在屏東、台南、桃園三地設有牧場與洗選場，去年營收11.49億元，其中生雞蛋營收占比近8成、液蛋17％，蛋加工品及中雞銷售約占4％。

魏毓恆表示，產品銷售主要分為B2B與B2C兩大面向，B2B的部分主要供貨給麥當勞、早安美芝城、三井日本料理、丸龜製麵等知名餐飲業者；B2C的部分則是主要將產品透過全聯福利中心、全家便利商店、7-ELEVEN、大潤發、家樂福等量販零售通路銷售。

魏毓恆進一步指出，近年來，飼養規模的縮小及飼養戶數的增加使得家禽防疫和飼養管理變得尤為關鍵。此外，國際原物料、運費和油料的上漲，使得國內飼料價格上揚，因此如何提升生產效率、優化飼養管理就成為牧場需要思考的關鍵。

有別於同業，大武山透過一體化的產業結構，構築強大的競爭優勢，從2013年起即與日本最大蛋雞牧場TAMAGO&COMPANY進行交流，不僅品質與技術跟國際接軌，也預計於今年6月在台正式對消費者推出生食級的雞蛋，雙方也攜手合作興建彰化洗選廠預計於明年底落成，未來更可望聯手在海外建廠投資，擴大營運規模。