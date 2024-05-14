營運谷底已過 岱宇Q1轉盈

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岱宇（1598）首季轉盈報喜，13日公布第一季財報，儘管合併營收17.64億元、年減21.44％，但因經營效益助威，第一季毛利率33％、稅後純益率2％，雙率雙升，推升稅後純益達2,785萬元，轉虧為盈，EPS為0.22元。

展望未來，岱宇持審慎樂觀態度，表示全球健身器材庫存去化結束，岱宇營運谷底已過，今年除持續拓展家用健身器材市場，亦將同步積極布局商用健身器材市場，以優化產品結構。

岱宇表示，第一季雖受全球景氣低迷影響，戶外家具原廠代工業務大幅衰退7成，導致整體營收年減21.44％，但因戶外家具代工本是低毛利的業務，加上集團近期拓展商用健身器材市場，優化產品銷售結構，隨著新客戶的加入，商用器材業務年增6％，營收占比提升4個百分點至17％，亦推升第一季毛利率達33％，年增1個百分點。

岱宇說，先前受到家用健身器材市場庫存去化影響，導致集團整體營運較為低迷，隨著市場庫存去化結束，集團推出多款家用、商用及復健醫療新品搶市。家用市場部分，旗下Sole品牌推出全新改款新品，並推出智能化家用重訓產品「SRVO」，滿足消費者居家健身需求。

商用市場部分，岱宇旗下Spirit品牌，除全新1000系列產品，亦推出專為中小型健身房建立的Digital Solution數位管理系統。

此外，岱宇指出，新拓展的電動輔助自行車事業，產品第二季將於歐洲市場開賣，搶搭自行車傳統銷售旺季順風車，期待成為推升營運的新引擎。